Troisdorf 18-Jähriger wegen Drohvideos festgenommen – Waffe war nicht echt

Troisdorf · Spezialeinheiten hatten den 18-Jährigen am Mittwochabend am Troisdorfer Busbahnhof vorläufig festgenommen. Die Ermittler waren durch ein Video im Internet auf ihn aufmerksam geworden, in dem er mit einer Waffe in der Hand „mit der Begehung schwerer Straftaten“ drohte.

23.11.2023 , 11:41 Uhr

Die Polizei hat einen 18-Jährigen wegen Drohvideos festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Nach der Festnahme wegen eines Drohvideos mit einer Waffe ist ein 18-Jähriger wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass keine Gefahr bestanden habe, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Bei der in dem Video gezeigten Waffe handelte es sich demnach um eine Attrappe und keine scharfe Schusswaffe. Außerdem sahen die Ermittler keine ernsthafte Möglichkeit, dass der Jugendliche der von ihm bedrohten Person wirklich etwas antun könnte, weil diese im Ausland lebt. Spezialeinheiten der Polizei hatten den 18-Jährigen am Mittwochabend am Troisdorfer Busbahnhof vorläufig festgenommen. Die Ermittler waren durch ein Video im Internet auf ihn aufmerksam geworden, in dem er mit einer Waffe in der Hand „mit der Begehung schwerer Straftaten“ drohte. Bei den Vernehmungen habe er sich kooperativ gezeigt und habe freimütig berichtet, sagte der Polizeisprecher. Gegen ihn wird weiter wegen Bedrohung ermittelt.

(kag/dpa)