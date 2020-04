Hinweise dringend gesucht : 13-jähriger Alexander H. aus Troisdorf weiter vermisst

Troisdorf Die Polizei sucht derzeit intensiv nach Alexander H. aus Troisdorf. Der 13-jährige wird seit dem 24. März vermisst. Trotz intensiver Fahndung fehlt von dem Jungen jede Spur.

Wie die Polizei mitteilte, wurde Alexander H. zuletzt wurde er am Montagabend, 23. März, gegen 22 Uhr an der Wohnanschrift der Eltern in Kriegsdorf gesehen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Junge in der Nacht zu Dienstag, 24. März, unbemerkt sein Elternhaus verlassen hat. Offenbar nahm er sein Handy ohne SIM-Karte und seine Nintendo Switch Spielekonsole mit.