Nach Vorfall in Köln-Wahn Trinkwasser-Warnung in Mechernich – Weiterer Zaun nahe Kaserne durchgeschnitten

In der Mitteilung der Stadt hieß es weiter, diese Warnung werde auch vor dem Hintergrund der jüngsten Vorkommnisse am Bundeswehrstandort Köln ausgesprochen. Am Luftwaffen-Stützpunkt Köln-Wahn hatte es nach Bundeswehr-Angaben einen Verdacht auf Manipulationen an der kaserneninternen Trinkwasseranlage gegeben. In der Nacht zu Mittwoch seien „abnorme Werte“ bei der ständig laufenden Trinkwasserüberprüfung festgestellt worden. Zudem sei ein Loch in einem Zaun aufgefallen, „durch das eine Person durchpasst“.