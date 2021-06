Nach Kolibakterienfund im Ruhrgebiet : Wie sauber ist unser Trinkwasser?

Trinkwasser aus der Wasserleitung. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Noch ist ungeklärt, wie gefährliche Kolibakterien am Wochenende in Teilen des Ruhrgebiets ins Trinkwasser gelangen konnten. Aber wie wird die Qualität des Trinkwassers in NRW gesichert? Und wie hoch ist das Risiko einer Verunreinigung? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Nachdem in einem Wasserwerk in Mülheim Bakterien in einer Trinkwasserprobe entdeckt worden waren, suchte die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft am Montag noch nach der Ursache für die Verunreinigung. Im Laufe des Tages werden die Ergebnisse erster Proben erwartet. Wie wird die Qualität des Trinkwassers in NRW überprüft? Und wie sicher ist es?

Woher kommt unser Trinkwasser?

Regional variiert die Herkunft des Wassers für die öffentliche Wasserversorgung stark. Nach Angaben des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Lanuv) werden rund 40 Prozent des Trinkwassers in NRW aus Grundwasser gewonnen. Reine Grundwasserwerke gibt es etwa in der Niederrheinischen Bucht oder im Münsterland. Außerdem werden etwa 30 Talsperren des Landes für die Trinkwasserversorgung genutzt – in der Eifel, im Bergischen oder im Sauerland. Ein Großteil des Düsseldorfer Trinkwassers – 75 Prozent – wird aus sogenanntem Rheinuferfiltrat gewonnen. Das Rheinwasser versickert im Boden des Flusses und fließt durch Sand- und Kiesschichten in die Brunnen der drei Wasserwerke. Dabei wird das Rohwasser nach Angaben der Düsseldorfer Stadtwerke schon auf natürliche Weise gereinigt. Kies und Sand haben eine mechanische Filterwirkung, die bereits Schmutz- und Trübstoffe entfernen. Auch Mikroorganismen im Boden reinigen das Wasser von Schadstoffen. Mit dem Grundwasser wird das Uferfiltrat dann vom Brunnen in die Wasserwerke gepumpt. Nach Angaben der Stadtwerke wird seit den 1970er Jahren das „Düsseldorfer Verfahren“ zur Wasseraufbereitung angewendet. Dabei wird es durch Aktivkohle gefiltert.

Wie wird die Qualität des Trinkwassers gesichert?

Ein Sprecher des Lanuv sagt: „Trinkwasser ist das Lebensmittel, das in Deutschland am strengsten kontrolliert wird – nichts ist sicherer als unser Trinkwasser.“ Strenge Vorgaben, ständige Labortests und regelmäßige Kontrollen würden die hohe Wasserqualität gewährleisten. In Düsseldorf etwa werden wöchentlich Proben im Wasserwerk und in der Verteilung entnommen und untersucht. Allein in der Landeshauptstadt fließen nach Angaben der Stadtwerke rund 51 Milliarden Liter jedes Jahr durch die Leitungen, 140 Millionen Liter jeden Tag. Die Qualität des Leitungswassers ist unter anderem in der Trinkwasserverordnung gesetzlich geregelt. Das Wasser darf keine krankheitserregenden Mikroorganismen enthalten und sollte eine Mindestkonzentration an Mineralstoffen, wie Calcium und Magnesium, haben. In NRW sind 98,7 % der Bevölkerung an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Der Wasserverbrauch liegt laut Lanuv in NRW im Schnitt bei 133 Litern pro Einwohner und Tag.

Wie hoch ist das Risiko einer Verunreinigung?

Bevor das Trinkwasser aus den städtischen Wasserwerken über das kilometerlange Verteilungsnetz schließlich aus dem Wasserhahn fließt, wird es gründlich analysiert. Sowohl für Leitungs- als auch für Mineralwasser gelten Grenzwerte für Schadstoffe und Keime. Im vergangenen Jahr war zwar bei einer Routineuntersuchung in Krefeld eine Belastung mit Enterokokken festgestellt worden, das kommt aber nach Angaben des LANUV äußerst selten vor. Es könne etwa durch Starkregen zu einer Verunreinigung durch Keime kommen, die aber allenfalls für ältere, kranke Menschen oder kleine Kinder belastend seien. Der Grenzwert für Enterokokken ist sehr streng, er liegt bei 0/100 ml. Sobald also auch nur ein Bakterium entdeckt wird, muss das Wasserwerk eine Meldung an das zuständige Gesundheitsamt machen.

Die Stiftung Warentest testet regelmäßig die Qualität des Leitungswassers, zuletzt vor zwei Jahren. Damals wurde das Leitungswasser in 20 Städten getestet. Geprüft wurde auf 126 mögliche Verunreinigungen – mit beruhigendem Ergebnis: In keiner einzigen Probe fanden die Tester gesundheitsgefährdende Mengen eines Stoffes. In Dortmund wurden allerdings neben Stuttgart und Dresden die höchsten Rückstände von Arzneimitteln im Trinkwasser gefunden. In Borken gab es erhöhte Rückstände von Nitrat. Sie entstehen durch die Gülle der Nutztiere in dieser Gegend. In Köln wurden Pflanzenschutz-, Röntgenkontrastmittel und Süßstoffe im Trinkwasser entdeckt. Aber keine der gefundenen Mengen war gesundheitsgefährdend. „Unsere Stichprobe zeigt: Hahn aufdrehen und trinken - das ist nicht nur preiswert und ökologisch, sondern auch sicher“, heißt es in dem Test.

Was kann und muss ich als Hausbesitzer tun?

Infos Was darf nicht in den Abfluss? Gewässerschutz beginnt zu Hause. Speisereste und Küchenabfälle gehören nicht ins Abwasser. Ebenso wenig wie Katzenstreu, Hygieneartikel und Zigarettenkippen. Sie verstopfen die Kanalisation und können nur mit viel Mühe wieder entfernt werden. Farben, Lacke und Schädlingsbekämpfungsmittel sollten zum Sondermüll und nicht in den Abfluss. Alte Arzneimittel gehören in die graue Tonne oder können bei der Apotheke zurückgegeben werden.

Wer in NRW den Wasserhahn aufdreht, braucht sich in der Regel keine Gedanken darüber zu machen, ob das Wasser ihn krank macht oder nicht. Der Eigentümerverband Haus & Grund Rheinland Westfalen weist aber auf gewissen Pflichten von Eigentümern von Mehrfamilienhäusern hin. Wer eine sogenannte Großanlage (mehr als 400 Liter) zur Trinkwassererwärmung im Haus hat, muss diese alle drei Jahre auf Legionellen untersuchen lassen. Die Untersuchungen dürfen nur von öffentlich zugelassenen Stellen durchgeführt werden. Eine Liste wird von den zuständigen Landesbehörden veröffentlicht. Anlagen in Ein- und Zweifamilienhäusern gelten nicht als Großanlagen zur Trinkwassererwärmung. Dort kann aber ein Hauswasserfilter hinter dem Wasserzähler installiert sein. Der Filter muss regelmäßig gewartet und gereinigt werden, damit er funktionstüchtig bleibt. Dadurch wird angeblich auch die Vermehrung von Keimen verhindert.

Verbessern Filterprodukte das Wasser?