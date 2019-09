Bundesstraße bei Trier : Kleinwagen kollidiert frontal mit SUV - sechs Verletzte

Trier Bei einer Frontalkollision zweier Autos nahe Trier sind am Freitag sechs Menschen verletzt worden. Darunter sind zwei vier und sechs Jahre alte Kinder, wie die Polizei mitteilte.

Der 31-jährige Fahrer eines Kleinwagens sei mit seinen beiden Söhnen im Auto aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr einer Bundesstraße geraten. Dort kollidierte er auf Höhe des Ortes Wasserliesch laut Polizei mit einem SUV.

Rettungshubschrauber und Rettungswagen brachten alle Verletzten in Krankenhäuser. Sie Verletzten befanden sich nach Angaben eines Polizeisprechers am Samstag teilweise noch in kritischem Zustand.