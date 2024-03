Mithilfe von Tauchern Tresor mit Munition aus Rhein-Herne-Kanal geborgen

Mithilfe von Tauchern sei es am Dienstag gelungen, den verschlammten und geöffneten Tresor zu bergen. „Überrascht war die Besatzung über den Inhalt: Munition“, schilderte die Polizei. Der Tresor sei gesichert worden. Um was für eine Munition es sich genau handelt und ob sich weitere Gegenstände in dem Tresor befinden, sei Teil der Ermittlungen.