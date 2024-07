Trendprognose bis Ende Juli Hoffnung auf Sommer-Comeback in NRW

Während in weiten Teilen den USA die Menschen unter extrem hohen Temperaturen leiden und ein Hitzerekord nach dem anderen fällt, gestaltet sich der Sommer hierzulande bisher eher vergleichsweise kühl, feucht und wechselhaft. Von einzelnen hochsommerlichen Ausreißern wie am vergangenen Dienstag einmal abgesehen. Eine stabile Schönwetterlage will sich in NRW nicht einstellen. Tatsächlich kommt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch über das Wochenende hinweg verbreitet zu Schauern und Gewittern, die lokal unwetterartig ausfallen und Starkregen oder Hagel bringen können. Ab Sonntag aber entwickelt sich die Lage in Richtung ruhiges Sommerwetter– möglicherweise sogar länger andauernd.