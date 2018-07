Trend in internationalen Großstädten: Nachtbürgermeister sind auch in NRW ein Thema

Haben Städte in NRW bald einen Nachtbürgermeister?

In Mannheim kümmert sich ab August ein Nachtbürgermeister um Anliegen von Clubs, der Stadtverwaltung sowie von Bürgern. Foto: Andreas Baum

Düsseldorf Ein Nachtbürgermeister soll ab August in Mannheim zwischen Clubs, Stadt und Anwohnern vermitteln. Ist das Modell ein Vorbild für NRW?

Mannheim sucht als erste Stadt in Deutschland einen Nachtbürgermeister. Ab dem 1. August soll der „Night Mayor“ Probleme aus dem Weg schaffen und Streitigkeiten schlichten. Die Nachtszene soll florieren, ohne dass Bürger Grund zur Beschwerde haben. Der Nachtbürgermeister soll die Betreiber der Bars, Kneipen und Klubs miteinander vernetzen und Streitigkeiten schlichten. Fast 40 Interessierte hatten sich auf den Posten beworben.

Damit folgt die baden-württembergische Großstadt dem Vorbild internationaler Metropolen: Die Idee des Nachtbürgermeisters stammt aus Amsterdam, wo der Posten des „nachtburgemeester“ 2012 eingeführt wurde. In Paris, London und New York gibt es Nachahmer: Dort ist ein „Conseil de la Nuit“, „Night Czar“ beziehungsweise „Director of Nightlife“ als Schnittstelle zwischen Politik und Clubszene aktiv.