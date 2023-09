Videos auf TikTok Rausch dauert nur wenige Minuten – gehäufter Missbrauch von „Freizeitdroge“ Lachgas in NRW

Ein Straßenhändler verkauft mit Lachgas gefüllte Luftballons am Rembrandtplein in Amsterdam, einem Vergnügungsviertel. Die Polizei hat einen drastischen Anstieg des Missbrauchs von Lachgas in Nordrhein-Westfalen registriert. So habe sich die Zahl der Fälle binnen eines Jahres von 68 auf 215 mehr als verdreifacht.

Foto: dpa/Annette Birschel