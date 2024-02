Besuchenswerte Ziele in der Nähe Fast 400 Tourismus-Schilder an Autobahnen in NRW

In Bayern weisen an der A3 Tiger und Tuka auf den Tiergarten in Straubing hin. Die 2001 aufgestellten Autobahn-Schilder müssen der Autobahn GmbH zufolge ausgetauscht werden, was um die 83.000 Euro kosten würde, wie Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) im Stadtrat mitgeteilt hatte. Alternativ würden die zwei Schilder auf Kosten der Stadt von der Autobahn GmbH abgebaut. Das würde etwa 10.000 Euro kosten. Die Stadträte entschieden sich vor wenigen Tagen für den Abriss. Allerdings liefen noch Gespräche mit der Stadt, wie die Niederlassung Südbayern der Autobahn GmbH erklärte. Nun werde geprüft, ob man die Schilder nur in Teilen erneuern könnte. Dann müsste die Stadt das Risiko tragen, dass die Schilder vielleicht in fünf oder acht Jahren doch getauscht oder entfernt werden müssten.