Führungen zum Wiederaufbau im Ahrtal Auferstanden aus den Fluten

Wenn Bernhard Meinke am Ufer der Ahr in Bad Neuenahr-Ahrweiler von der monströsen Kraft erzählt, die der Fluss in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 entwickelte, ist das mit dem aktuellen Erleben schwer überein zu bringen. Plätschert die Ahr doch an diesem sonnigen Samstagmorgen eher lieblich vor sich hin. Damals aber rissen die Wassermassen alles mit, was ihnen im Wege stand, zerstörten Brücken, ließen Häuser einstürzen, walzten einfach alles nieder. Drei Jahre später ist längst nicht alles, aber vieles wieder aufgebaut. „Genau das wollen wir zeigen, dass etwas passiert“, sagt Meinke zu Beginn seiner Gästeführung zum Wiederaufbau des Ortes. „Und wir hoffen, dass Bad Neuenahr bald wieder eines der modernsten und mondänsten Bäder Deutschlands ist.“