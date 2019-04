Oster-Aktion : Tour 3: Entlang der Wupper

Entlang der Wupper geht es durch das Zentrum der „Bergischen Obstkammer“ rund um Leichlingen. Ein Ausflug lohnt sich vor allem im Frühjahr, wenn die Obstbäume blühen.

Los geht es in Langenfeld an der Haltestelle Heidackerstraße, dort hält die Buslinie 791, dann ein Stück die Bundesstraße entlang in Richtung der Blütenstadt Leichlingen. Nach zehn Minuten Fußweg erreicht man die St. Reinoldi Kapelle in Solingen-Rupelrath, das zweitälteste Gebäude der Stadt. Den Bahnschienen folgen und rechts abbiegen auf den Gravenberger Weg, dann an einem Waldstück vorbei.