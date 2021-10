Prozess gegen Ex-Schalker : Totgeglaubt, aufgetaucht und vor Gericht gelandet

Der Ex-Profi spielte bei Schalke 04 in der A-Jugend. Foto: dpa/Fabian Strauch

Essen Einem Ex-Fußballprofi wird vorgeworfen, seinen Tod vorgetäuscht zu haben, um 1,2 Millionen Euro von der Lebensversicherung zu kassieren. Der ehemalige Schalker und seine Frau haben beim ersten Prozesstag eine unterschiedliche Strategie.

Mehr als zwar Jahre lang galt er als tot. Dann tauchte der Fußballprofi, der in der A-Jugend bei Schalke 04 gespielt hat, plötzlich in der deutschen Botschaft im Kongo auf. Damals soll er behauptet haben, er sei entführt worden. Das glaubt die Staatsanwaltschaft nicht – denn seine Frau hat 1,2 Millionen Euro von der Lebensversicherung des Ex-Schalkers erhalten. Die Police hatte das Paar nur ein Jahr vor dem angeblichen Tod des Mannes abgeschlossen. Beide stehen nun vor Gericht und sind wegen Versicherungsbetrugs angeklagt. Am Montag begann der Prozess vor dem Essener Landgericht.