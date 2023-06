Statistisches Landesamt Zahl der Totgeburten in NRW auf Rekordwert gestiegen

Am höchsten lag die Säuglingssterblichkeit in Gelsenkirchen (7,8 Fälle pro 1.000 Geburten), Hamm (7,2) und Bottrop (5,8). Die höchsten Werte bei den Totgeburten wurden im Kreis Viersen (7,3 Fälle je 1.000 Geburten) sowie in Bochum (7,2) und Bielefeld (7,0) verzeichnet. Die wenigsten Totgeburten gab es im Kreis Coesfeld (2,9) sowie in Herne (2,6) und Mülheim an der Ruhr (1,9).