Ermittlungen in Bonn Totes Neugeborenes entdeckt – mutmaßliche Mutter in U-Haft

Nach Einlieferung einer jungen Frau mit erheblichen gynäkologischen Beschwerden in ein Krankenhaus hat die Polizei in der Wohnung der 21-Jährigen ein totes Neugeborenes entdeckt. Wie die Bonner Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die Ärzte Hinweise auf eine gerade zurückliegende Geburt bei der Frau bemerkt und die Polizei informiert.