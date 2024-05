Haftbefehle erlassen Angeklagte Eltern von totem Baby erscheinen nicht vor Kölner Landgericht

Köln/Gummersbach · Ein Elternpaar aus Gummersbach soll sein 14 Wochen altes Baby laut Anklage minutenlang so stark geschüttelt haben, dass es wenig später verstarb. Zum Prozess in Köln erschienen die Eltern am Dienstag jedoch nicht – es ergingen Haftbefehle gegen beide.

21.05.2024 , 15:39 Uhr

Vor dem Kölner Landgericht sollte am Dienstag der Prozess gegen die Eltern eines 2022 verstorbenen Säuglings beginnen. Die Angeklagten erschienen jedoch nicht. Foto: dpa/Federico Gambarini

Ein Elternpaar aus Gummersbach soll seinen Säugling geschüttelt und dadurch tödlich verletzt haben. Weil aber weder die 30 Jahre alte Mutter noch der 35 Jahre alte Vater am Dienstag zum Prozess vor dem Kölner Landgericht erschienen, erließ das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll das Paar im Mai 2022 sein damals 14 Wochen altes Baby über Minuten geschüttelt haben. An den dabei erlittenen Verletzungen soll der Säugling wenig später in einem Krankenhaus gestorben sein. Der Verteidiger des Mannes informierte das Gericht, dass er trotz mehrfacher Versuche der Kontaktaufnahme noch nie mit seinem Mandanten gesprochen habe. Der Verteidiger der Frau gab an, dass er noch am Donnerstag mit seiner Mandantin gesprochen habe. Seither habe aber auch er keinen Kontakt mehr zu der 30-Jährigen. Gerüchten aus dem Familienkreis zufolge soll sich der Mann ins Ausland abgesetzt haben. Das Gericht vertagte den Prozess auf den 29. Mai. Prozess um Tod eines Säuglings — Eltern sollen Baby geschüttelt haben Landgericht Köln Prozess um Tod eines Säuglings — Eltern sollen Baby geschüttelt haben Ursprünglich war das Verfahren als fahrlässige Tötung vor dem Amtsgericht in Gummersbach angeklagt. Vom dortigen Einzelstrafrichter war der Fall dann aber dem Landgericht zur Prüfung vorgelegt worden. Die zuständige Große Strafkammer hatte den Fall anschließend an sich gezogen und dahingehend einen rechtlichen Hinweis erteilt, dass statt einer fahrlässigen Körperverletzung auch eine Körperverletzung mit Todesfolge vorliegen könne. Körperverletzung mit Todesfolge kann mit bis zu zehn Jahren Haft geahndet werden, wohingegen die Höchststrafe für eine fahrlässige Körperverletzung bei fünf Jahren Haft liegt.

