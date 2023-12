Ursache weiter unklar Toter bei Explosion in Essen ist identifiziert

Der Tote bei der Explosion in einem Essener Mehrfamilienhaus vergangenen Samstag war der 68-jährige Bewohner der Erdgeschosswohnung. Der Mann sei identifiziert worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Bisher hatte der Mann als vermisst gegolten. Die Ursache der verheerenden Explosion werde weiter untersucht, hieß es in der Mitteilung. Die Ermittlungen liefen dabei in alle Richtungen, Zeugen würden gesucht.