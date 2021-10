Feuer bricht in Altenwohnung aus : Bewohner stirbt bei Wohnungsbrand in Aachen

Bewohner stirbt bei Wohnungsbrand in Aachen

Feuer bricht in Altenwohnung aus

Aachen Bei einem Wohnungsbrand in Aachen ist am Montag ein Mensch ums Leben gekommen. Ein weitere Person sei durch eine Rauchgasvergiftung schwer verletzt worden.

Das teilte ein Feuerwehrsprecher am Montag mit. Der Brand sei in einer Altenwohnung aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Feuerwehr war am frühen Nachmittag noch vor Ort, Brandermittler sollten die Ursache des Feuers ermitteln.