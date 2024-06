Toter 20-Jähriger in Bad Oeynhausen Mutmaßlicher Haupttäter nach Angriff im Kurpark festgenommen

Nach der tödlichen Attacke im Kurpark von Bad Oeynhausen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handle sich um einen 18-Jährigen aus der Stadt, teilten die Ermittler mit. Er sei am Mittwoch an seiner Wohnanschrift festgenommen worden und werde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt.