Zugunsten der Erdbebenopfer WDR 2 überträgt Benefiz-Konzert der Toten Hosen

Am Freitag, 24. Februar, überträgt WDR 2 das Benefiz-Konzert der Toten Hosen zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien ab 21.30 bis 23.30 Uhr live im Radio. „Es ist uns ein großes Bedürfnis, dieses Engagement der Künstler zu unterstützen. Das katastrophale Erdbeben betrifft auch sehr viele Menschen hier in NRW, die Angehörige und Freunde in der Erdbebenregion haben. Und sie sollen wissen, dass wir an ihrer Seite stehen“, sagt Andrea Schafarczyk, WDR-Programmdirektorin für die Bereiche Nordrhein-Westfalen, Wissen und Kultur.