Münsterland Tote in Wohnung in Mettingen – Osnabrückerin festgenommen

Drei Tage nach dem Fund einer toten Frau in einer Wohnung in Mettingen im nördlichen Münsterland hat die Polizei eine Tatverdächtige festgenommen. Laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft ist die 34-Jährige am Freitag in Osnabrück gefasst worden. Seit Samstag sitzt sie wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.