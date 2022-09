Spaziergänger alarmierte Polizei : Tote Frau aus See in Iserlohn geborgen

Das Wappen der Polizei Nordrhein-Westfalen und der Schriftzug «Polizei» sind auf einem Polizeiauto zu sehen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Strauch

Iserlohn Ein Spaziergänger am Seilersee hat am Samstag die Polizei alarmiert, weil er einen leblosen Körper im See entdeckt hatte. Die Todesursache der 80 Jahre alten Frau ist noch unklar.

Einsatzkräfte haben am Samstag eine tote Frau aus dem Seilersee in Iserlohn geborgen. Nach Angaben der Polizei hatten Spaziergänger den leblosen Körper im Wasser treiben gesehen.

Den Angaben zufolge handelt es sich um eine 80 Jahre alte Iserlohnerin. Derzeit lägen keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Zu den Todesumständen werde weiter ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.

(albu/dpa)