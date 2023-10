Tote Frau Anklage im Mordfall Steinhagen erhoben

Dreieinhalb Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Frau aus Steinhagen am Rande des Teutoburger Waldes hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld Anklage wegen Mordes erhoben. Angeschuldigt wegen Mordes ist der in Trennung lebende 72-jährige Mann der Frau. Das Landgericht Bielefeld, das am Montag den Eingang der Anklage bestätigte, muss jetzt über die Zulassung entscheiden.