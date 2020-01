Internes Verfahren in Bochum : Ex-TV-Polizist „Toto“ kommt nach Wutrede mit blauem Auge davon

Bochum Nach einer öffentlichen Wutrede, in der er unter anderem von „linken Zecken“ sprach, war Ex-TV-Polizist Torsten „Toto“ Heim im Mai in die Kritik geraten. Jetzt hat die Polizei Bochum ihre dienstrechtlichen Ermittlungen dazu abgeschlossen.

Der Bochumer Polizist, bekannt aus dem früheren TV-Format „Toto & Harry“ (Sat.1), war bei einem Trucker-Festival in Thüringen im Mai auf die Bühne gestiegen und hatte unter anderem gesagt: „Wir bauen Synagogen, wir bauen Minarette. Aber wer sich hier nicht benehmen kann, der hat auch kein Aufenthaltsrecht.“ Weiter sagte er: „Gerade ich als Polizeibeamter, der sich 30 Jahre mit linken Zecken rumärgern muss, aber das ist halb so wild.“ Und weiter: „Aber wenn einer mal ein bisschen deutsch sagt, ist er rechtsradikal oder Rassist.“ Auf die Frage des Moderators, ob er nicht in die Politik gehen wolle, antwortet Heim in dem Video: „Wenn ich in die Politik gehe, dann würde es rappeln, aber ich habe da keine Zeit für.“