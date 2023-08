Schäden an Häusern Tornadoverdacht in Wuppertal – Bäume entwurzelt

Bei der Feuerwehr Wuppertal gingen die ersten Einsatzmeldungen am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr ein, so ein Sprecher der Feuerwehr. Die „starken Windböen“ hätten demnach sich auf ein kleines, lokales Gebiet beschränkt, zwischen Eggenbruch und Prinzberger Weg, so der Sprecher weiter. Als die 35 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen vor Ort eintrafen, sei das Witterungsereignis jedoch schon vorbei gewesen.