Video zeigt Wirbelsturm Tornados über NRW gesichtet – auch am Donnerstag möglich

Auf der Internetseite www.tornadoliste.de wurden am Mittwochabend zwei Tornados in Nordrhein-Westfalen in Gescher-Hochmoor und Rheinberg-Wallach als bestätigt eingestuft. Zudem wurden zwei Verdachtsfälle gelistet. Ob es sich bei der Windböe in Kasewinkel um einen Tornado handelte, war zunächst unklar. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte für Donnerstag starke bis stürmische Böen in NRW voraus. Vereinzelt sei auch ein Tornado nicht ausgeschlossen, so die Meteorologen.