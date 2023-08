Schäden an Häusern Tornado trifft Wuppertal – Bäume entwurzelt

Auf Nachfrage beim Deutschen Wetterdienst (DWD) bestätigte dieser dann auch tatsächlich: Es war wirklich ein Tornado. „Dieser ereignete sich im Bereich einer nicht-gewittrigen Schauerzelle, die allerdings einen vorübergehend recht stark rotierenden Aufwindbereich aufwies“, so der Tornadobeauftragte des DWD, Adrian Leyser. Solche rotierenden Schauer- oder Gewitterzellen werden auch als „Superzellen“ bezeichnet. Diese Zellen können bei günstigen Rahmenbedingungen Tornados produzieren. Zu den Bedingungen gehören etwa feuchte Luft mit niedrigen Wolkenuntergrenzen sowie rasche Änderung von Windrichtung und -geschwindigkeit mit der Höhe in den unteren drei Kilometern. „Diese Bedingungen waren gestern Abend rückseitig einer durchziehenden Kaltfront mit vorangegangenem Regen definitiv gegeben“, so Leyser.