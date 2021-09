Tornadobeauftragter des Deutschen Wetterdienstes : „Tornados können immer und überall auftreten - auch hier bei uns“

Tornados sind auch in NRW keine Seltenheit: Im März 2019 hat ein Tornado in der Eifelgemeinde Roetgen zahlreiche Häuser so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar waren (Archivbild). Foto: dpa/Ralf Roeger

Düsseldorf Ein gewaltiger Tornado hat Kiel am Mittwochabend erschüttert: Menschen wurden durch die Luft geschleudert und ins Wasser gerissen. Warum sich Tornados so schwer vorhersagen lassen – und wie Wetterexperten die Tornado-Gefahr für NRW einschätzen.

Tornados auf dem Wasser sind nach Ansicht von Andreas Friedrich, dem Tornadobeauftragten des Deutschen Wetterdienstes (DWD), zu dieser Jahreszeit nichts Ungewöhnliches. Das größte Gefahrenpotential sieht Friedrich in einem fehlenden Frühwarnsystem: „Wir können Tornados leider nicht zuverlässig vorhersagen“, sagt Friedrich unserer Redaktion. Bei entsprechender Wetterlage könnten sie immer entstehen. Mit gängigen Wetterradargeräten könnten Meteorologen Tornados zudem nicht messen. „Wir brauchen immer Augenzeugen“, erklärt Friedrich. Durch die vielen Handyvideos hätte die Dunkelziffer an Tornados jedoch abgenommen. So könne man Tornados zumindest mit einer Vorwarnzeit von 13 bis 15 Minuten prognostizieren.

Eine besondere Gefahr für NRW sieht der Tornado-Experte jedoch nicht: „Es gibt keine Tornado-Gebiete in Deutschland. Tornados können immer und überall auftreten, auch hier bei uns.“ In NRW passiere dies zwei bis zehn Mal im Jahr. In ganz Deutschland kommt es demnach zu etwa 30 bis 80 Tornados im Jahr. „Einer der schlimmsten Tornados in NRW in den letzten Jahren war definitiv der in Roetgen“, sagt Friedrich. Ein kurzer, heftiger Sturm hatte in dem beschaulichen Ort in der Eifel im März 2019 knapp 40 Häuser beschädigt. Fünf Menschen wurden leicht verletzt, zehn Häuser wurden so stark beschädigt, dass sie unbewohnbar blieben.

Foto: dpa/Gerrit Derkowski 6 Bilder Windhose verletzt Menschen in Kiel

Dass mittelschwere Tornados auch in NRW keine Seltenheit sind, zeigt auch der Tornado in Bocholt, der sich im Juni 2019 ereignete: Ein Auto flog zehn Meter weit durch die Luft, ein Dach wurde abgedeckt, und Bäume aus ihren Wurzeln gerissen: Die Experten gehen davon aus, dass der senkrechte Wirbelwind Windgeschwindigkeiten zwischen 181 und 253 Stundenkilometer entwickelt hat. Im Mai 2018 richtete ein Tornado in Viersen einen Millionenschaden an. Zwei Menschen wurden bei dem Unwetter verletzt, einer von ihnen schwer.

Unter Tornados verstehen Wetterkundler eine Luftsäule mit Bodenkontakt, die um eine mehr oder weniger senkrecht orientierte Achse rotiert und sich dabei unter einer tiefen Wolkenbasis befindet. Weitere Voraussetzungen für das Entstehen sind laut DWD starke Temperaturgegensätze, aufsteigende Luft und die Zunahme der Windgeschwindigkeit.

Tornados, wie der in Kiel, sind nach Ansicht des Tornadobeauftragten jedoch kein Anzeichen des Klimawandels. „Statistiken aus den USA zeigen keine Verbindung zur globalen Erwärmung“, erläutert Andreas Friedrich.

„Es ist ein seltenes Phänomen, das hin und wieder auftaucht, bedeutet aber keine neue Qualität“, meint auch Forscher Mojib Latif. Der Tornado hatte am Mittwoch nur wenige Meter von Latifs Kieler Büro im Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung am Ufer der Förde Sachschäden angerichtet. Mehrere Menschen wurden durch umherfliegende Gegenstände verletzt. Latif selbst war zu diesem Zeitpunkt nicht in Kiel.

„Das war natürlich schon ein erschreckendes Szenario“, sagt der Wissenschaftler angesichts der Bilder. „Tornados haben immer ein enormes Schadenspotenzial.“ Kiel sei noch glimpflich davongekommen. „Tornados sind zwar kleinräumig. Sie können aber ganze Straßenzüge verwüsten, wenn man Pech hat, und dann können auch Menschen ums Leben kommen“, sagt Latif. „Wenn sie auf dem Wasser auftreten, ist das wie eine glückliche Fügung, wenn dort nicht gerade ein Schiff fährt.“ Insofern hätte alles noch schlimmer ausgehen können. „Glück im Unglück, würde ich sagen.“

(mit Material von dpa)