Kirchendach abgerissen Tornado in Hagen? Experten gehen von anderem Ereignis aus

Doch das Portal „tornadoliste.de“, ein Kooperationspartner des DWD, geht von einem anderem Ereignis aus. Dort heißt es: „Nach ersten Analysen ist ein Downburst (Gewitterfallböen) wahrscheinlich.“ Bei einem „Downburst“ kommt starker Wind während eines Gewitters am Boden als Fallböe an. Zu 100 Prozent sind sich die Experten aber nicht sicher. „Dennoch ist ein Tornado durchaus möglich oder auch beides parallel“, steht in dem Portal.