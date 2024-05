Kirchendach abgerissen Aufräumarbeiten nach möglichem Tornado in Hagen

Nach einem heftigen Starkwind - wahrscheinlich einem Tornado - in Hagen dauerten am Donnerstag die Aufräumarbeiten noch an. Die Straßen seien wieder frei, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Einmal noch feucht durchwischen, dann haben wir alles wieder beseitigt.“ Der Starkwind hatte am Mittwochnachmittag binnen zehn Minuten das Dach eines Kirchturms abgedeckt und Bäume umgerissen. Auch Häuserdächer und Autos wurden beschädigt.