Top 10 Orte in NRW In diesen Städten war es am heißesten

Düsseldorf · Am Mittwoch war es mal wieder ordentlich warm in Nordrhein-Westfalen. Doch in welchen NRW-Städten war es besonders heiß? Hier die Städte, in denen die Temperaturen am höchsten waren.

28.08.2024 , 17:30 Uhr

22 Bilder Starkregen, Hitze und Sturm — Wetterkapriolen in NRW 2024 22 Bilder Foto: dpa/Henning Kaiser

(kag/mit dpa)