Eltern regen sich über hohe Tonies-Preise auf „Es ist erschreckend zu sehen, wie Mamis abgehen“

Klapsen, Ohren drücken, Figur auf die Box stellen – das sind Anweisungen, die ziemlich viele Kinder verstehen. Denn so wird die allseits beliebte Tonie-Box bedient. Seit 2016 zieht die Musik-Box der Firma Boxine aus Düsseldorf in immer mehr Kinderzimmer ein. Mittlerweile gibt es fast 500 Figuren in Deutschland, mit denen Hörspiele, Musik oder vorgelesene Geschichten abgespielt werden können. Wer dachte, das sei lediglich eine nette Idee für Kinder, die die klassischen Hörspiel-CDs und Kassetten ablösen, täuscht sich. Um die kleinen Figuren ist ein richtiger Hype entstanden – jedoch nicht bei den Kindern. Mütter, Väter, Tanten, Opas – sie sind diejenigen, die im Internet, auf Flohmärkten und im Einzelhandel um die Figuren kämpfen.