Ehemann in Belgien festgenommen Junge Frau in Gelsenkirchen durch Messerstiche getötet

In Gelsenkirchen-Schalke ist am Freitag, 12. Juli, eine 20 Jahre alte Frau tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte das Opfer mehrere Messerstiche erlitten. Ein hinzugerufener Notarzt habe ihr nicht mehr helfen können. Der 30-jährige Ehemann gilt als dringend tatverdächtig. Nach seiner Flucht vom Tatort wurde er von Polizisten in Belgien festgenommen.