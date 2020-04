Ermittlungen in Dortmund : Mann soll Ehefrau und seine drei Kinder getötet haben

Dortmund Ein Familienvater hat in Dortmund offenbar erst seine gesamte Familie und dann sich selbst getötet. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Ein 41-jähriger Mann hat in Dortmund offenbar seine Ehefrau und ihre drei Kinder im Alter von zwei, sechs und acht Jahren und anschließend sich selbst getötet. Die Polizei fand am Donnerstagvormittag in einer Wohnung in Dortmund-Barop die Leichen der 38 Jahre alten Dortmunderin und der Kinder.