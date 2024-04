Gewalttat Ein Toter bei Streit am Hafen Dortmund – vier Personen festgenommen

Dortmund · Am Dortmunder Hafen soll eine Person in Folge von Gewaltanwendung gestorben sein. Am Donnerstagabend sicherte die Kriminalpolizei noch Spuren am Tatort. Auch Taucher der Feuerwehr kamen zum Einsatz.

05.04.2024 , 10:03 Uhr

9 Bilder Streit am Dortmunder Hafen — ein Toter 9 Bilder Foto: Justin Brosch

Bei einer Auseinandersetzung im Dortmunder Hafen ist am Donnerstag ein Mensch nach einer Gewaltanwendung gestorben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Dortmund und das Polizeipräsidium Dortmund am Abend mit. Die Person sei noch nicht identifiziert. Zeugen hätten gegen 18.30 Uhr die Auseinandersetzung beobachtet und die Polizei gerufen. Vier Personen flüchteten, die Polizei konnte sie aber wenige Minuten später vorläufig festnehmen. Sie kamen in Polizeigewahrsam und wurden identifiziert. Am Abend sicherte die Kriminalpolizei noch Spuren am Tatort. Auch Taucher der Feuerwehr kamen zum Einsatz. Weitere Details zum Ablauf der Tat wollen Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitagvormittag mitteilen.

(esch/dpa)