Tierschutzbeauftragter meldete Vorfall Ferkel bei Tönnies ertränkt – Tierärzte angeklagt

Wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz müssen sich am Mittwoch (24.1.) zwei Veterinäre des Kreises Gütersloh vor dem Amtsgericht verantworten. Einer der Angeklagten soll im Juni 2022 bei Tönnies in Deutschlands größtem Schlachtbetrieb bei der amtlichen Überwachung drei Ferkel in einem Eimer ertränkt haben. Der zweite Tierarzt soll dabei zugeschaut haben.