Nach Corona-Ausbruch : Tierschützer werfen Tönnies-Zulieferer Tierquälerei vor

Rheda-Wiedenbrück Das Deutsche Tierschutzbüro wirft einem Schweinemastbetrieb in Rheda-Wiedenbrück, der dem Fleischbetrieb Tönnies zuliefert, Tierquälerei vor. Ihnen liegt ein Video vor, das das beweisen soll. Die Tierschützer erstatteten Strafanzeige.

Die Zustände in der angezeigten Mastanlage seien grausam, wie sich aus dem zugespielten Bildmaterial ergebe. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld konnte zunächst den Eingang der Strafanzeige nicht bestätigen. Da die Anzeige erst am Vorabend erstattet sein sollte, sei es gut möglich, dass diese noch nicht erfasst sei, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Viele Schweine in der Mastanlage litten dem zugespielten Material zufolge an Verletzungen, die offensichtlich nicht behandelt würden, erklärte das Tierschutzbüro. „Unzählige Schwänze und Ohren sind blutig gebissen, hier müsste der Mäster einschreiten, das tut er aber scheinbar nicht“, kritisiert die Sprecherin des Tierschutzbüros, Denise Weber. Zudem seien die hygienischen Zustände in der Mastanlage mangelhaft, in der etwa 1000 Schweine gehalten werden sollen. Das Video-Material, das dem Tierschutzbüro zugespielt wurde und auf dem die Zustände angeblich bei einem Tönnies-Zulieferer dokumentiert sind, sehen Sie hier: