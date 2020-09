Bundesanwaltschaft ermittelt in NRW : Polizei sucht Zeugen nach Fund von Brandsatz vor Tönnies-Villa

Rheda-Wiedenbrück Nach dem Fund eines Brandsatzes vor der Villa des Fleischunternehmers Clemens Tönnies hat die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern gebeten.

Zeugen, die in der Tatnacht auf den 27. August in der Nähe des Tönnies-Anwesens in Rheda-Wiedenbrück verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hätten, sollten sich melden, teilte die Polizei Bielefeld am Freitag mit.