Schließung gefordert : Aktivisten besetzen Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück

Aktivisten besetzen Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück In Rheda-Wiedenbrück haben mehrere Mitglieder des Bündnisses "Gemeinsam gegen die Tierindustrie" den Hauptstandort des Fleischkonzerns Tönnies besetzt.

30 Aktivisten hätten am Samstagmorgen das Dach des Schlachthofes erklommen sowie die Hauptzufahrtsstraße blockiert, erklärte das Bündnis. Die Polizei in Bielefeld bestätigte der Nachrichtenagentur AFP einen Einsatz an dem Werk. Alles verlaufe "bislang friedlich", sagte ein Polizeisprecher.