Bei Wuppertal Tödlicher Verkehrsunfall auf A46 – Quad-Fahrer stirbt im Krankenhaus

Nach dem jetzigen Stand war der Mann zur Unfallzeit mit seinem Yamaha Quad auf der A 46 in Richtung Dortmund unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Wuppertal-Varresbeck verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit dem Quad gegen die Betonschutzwand am rechten Fahrbahnrand. Hierbei erlitt er laut Polizei schwerste Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er Samstagmorgen starb. Während der Unfallaufnahme mussten die Anschlussstelle und der rechte Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn gesperrt werden. Größere Verkehrsstörungen blieben aus.