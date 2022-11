Tödlicher Unfall auf A46 : Lastzug kam bei Baustelle ins Schlingern

Wuppertal Unmittelbar vor dem folgenschweren tödlichen Unfall auf der A46 in Wuppertal ist der verunglückte 40-Tonnen-Lastzug in einem Baustellenbereich ins Schlingern geraten. Dadurch krachte er gegen die Brücke.

Unmittelbar vor dem folgenschweren tödlichen Unfall auf der A46 in Wuppertal ist der verunglückte 40-Tonnen-Lastzug in einem Baustellenbereich ins Schlingern geraten. Den Spuren zufolge sei der 51-jährige Fahrer zunächst mit seinem Lastzug nach rechts von der verengten Fahrbahn abgekommen und mit den Reifen auf eine Betonschutzwand geraten, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der 51-jährige Lastwagenfahrer aus Gevelsberg war in seinem Führerhaus ums Leben gekommen. Hinweise auf Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss hätten sich nicht ergeben, hieß es am Donnerstag. Die stark befahrene Autobahn zwischen Düsseldorf und Wuppertal musste wegen des Unfalls am Mittwoch in beide Richtungen stundenlang gesperrt werden.