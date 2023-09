31-Jähriger starb auf Kirmes Tödlicher Streit am Karussell – Mordprozess startet in Münster

A. kam nach Informationen unserer Redaktion als Dreijähriger mit seinem älteren Bruder und der Mutter aus Kasachstan nach Nordrhein-Westfalen. Mit sechs Jahren kam A. in ein Heim, dann in eine Pflegefamilie – die Mutter war offenbar mit der Erziehung ihrer Söhne überfordert. Es folgten zahlreiche Schulwechsel. Im Laufe seiner Jugendzeit soll A. schon mehrfach straffällig geworden sein – und wurde 2017 im Alter von 15 Jahren unter anderem wegen Körperverletzung zu einer Jugendstrafe verurteilt. Nachdem er den Großteil verbüßt hatte, wurde der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt – die Bewährungszeit war im März dieses Jahres noch nicht abgelaufen. Es stellte sich auch heraus, dass A. laut Bewährungsauflagen gar nicht in Münster hätte sein dürfen. Er sollte in einer Wohngruppe in Osnabrück wohnen, hatte sich aber eine Einzimmerwohnung in Münster gesucht. A. hatte eine befristete Aufenthaltsgenehmigung, sollte aber nach Kasachstan abgeschoben werden. Dagegen klagte er im Dezember 2020 – eine Entscheidung stand im März 2023 noch aus, als es zur Tat in Münster kam.