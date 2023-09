Unfallursache wird ermittelt Bahnstrecke um Geseke bleibt nach tödlichem Zugunglück gesperrt

Wegen des Zugunglücks mit dem tödlich verletzten Lokführer in Geseke bei Paderborn ist der Bahnverkehr am Montag in Teilen von Nordrhein-Westfalen weiter beeinträchtigt. Weil der Bahnhof Geseke sowie die Strecke zwischen Salzkotten und Geseke gesperrt wurden, werden die Züge des Güter- und Fernverkehrs über Herford umgeleitet, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen. Die Halte in Soest, Lippstadt und Paderborn entfallen.