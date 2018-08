Tödlicher Badeunfall in Essen : 59-Jähriger springt in die Ruhr und stirbt

Essen Ein 59 Jahre alter Mann ist am Freitagnachmittag in der Ruhr tödlich verunglückt. Er soll laut Zeugenaussagen in Badekleidung vom Uferrand in den Fluss gesprungen, aber nicht wieder aufgetaucht sein.

Erneut ist ein Mensch in der Ruhr bei Essen tödlich verunglückt. Ein 59 Jahre alter Mann sprang am Freitag laut Zeugenaussagen in Badekleidung vom Uferrand in den Fluss und tauchte nicht wieder auf, wie die Feuerwehr Essen am Samstag mitteilte. Ersthelfer hätten versucht, den Mann zu finden und alarmierten die Rettungskräfte.

Mit mehreren Rettungsbooten, einem Polizeihubschrauber und drei Tauchern wurde nach dem 59-Jährigen gesucht. Den Einsatzkräften gelang es, den leblosen Körper aus dem Wasser zu ziehen. Trotz versuchter Wiederbelebung starb der Mann an der Einsatzstelle. Die Todesursache ist laut Feuerwehr noch unklar.



Am Essener Ruhrabschnitt ist es der dritte tödliche Unfall in diesem Jahr: Vor wenigen Wochen fiel ein Junge nahe der Brehminsel ins Wasser. Er starb im Krankenhaus. Ein Arbeiter stürzte von der neuen Kampmannbrücke in die Ruhr. Tage später wurde der Mann tot geborgen.

(dpa/heif)