Nach einem mutmaßlichen Autorennen in Moers am Niederrhein ist am 25. April 2019 eine unbeteiligte Autofahrerin (43) an ihren Verletzungen gestorben. Die Staatsanwaltschaft sucht nach zwei Verdächtigen, die als Fahrer in Betracht kommen. Ermittelt wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes wird es aber nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch eine Prüfung des Mordvorwurfs geben. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu tödlichen Unfällen durch Raser und illegale Autorennen. Ein Überblick.