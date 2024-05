Toter 16-Jähriger Tödliche Polizeischüsse in Dortmund – Aussage des Schützen angekündigt

Im Prozess um Polizeischüsse auf einen jungen Flüchtling in Dortmund soll am Mittwoch (9.30 Uhr) der Schütze aussagen. Angeklagt vor dem Landgericht Dortmund ist ein 30-jähriger Beamter wegen Totschlags. Er soll am 8. August 2022 im Innenhof einer Jugendhilfeeinrichtung aus einer Maschinenpistole auf Mouhamed Dramé geschossen haben. Angeklagt sind auch der 55-jährige Einsatzleiter, zwei Polizistinnen (29 und 34 Jahre) und ein weiterer Polizist (34). Während Letzteren gefährliche Körperverletzung im Amt durch den ungerechtfertigten Einsatz von Pfefferspray und Tasern vorgeworfen wird, legt die Staatsanwaltschaft dem Vorgesetzten Anstiftung dazu zur Last.