Tödlicher Polizeieinsatz in Duisburger Treppenhaus „Taserschuss, zwei Pistolenschüsse, Taserschuss“

Duisburg · Polizisten sollen den 56-jährigen Rainer D. in die Psychiatrie bringen. Der Duisburger wird mit einem Messer in der Hand angetroffen. Kurze Zeit später stirbt er im Hausflur durch Schüsse aus einer Polizeiwaffe. Wie konnte es soweit kommen? Was unsere Redaktion über den Hergang des Einsatzes erfahren hat.

22.08.2023, 16:29 Uhr

Polizisten stehen vor dem Mehrfamilienhaus in Duisburg, in dem es zu dem tödlichen Einsatz kam. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Die Ermittlungen im Fall des in Duisburg bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommenen 56-Jährigen laufen weiter auf Hochtouren. Ein Polizist hatte in der vergangenen Woche auf den Mann im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses geschossen, weil dieser mit einem Messer auf sie zugegangen sein soll. Nach Informationen unserer Redaktion aus Sicherheitskreisen soll sich der Fall vorläufigen Ermittlungen zufolge wie folgt abgespielt haben. Da es sich um laufende Ermittlungen handelt, können sich Sachverhalte auch noch ändern.