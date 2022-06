Tödliche Messerattacke in Lienen : Tatverdächtiger in Den Haag gefasst

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Rund vier Wochen nach einer tödlichen Messerattacke in Lienen wurde der Tatverdächtige jetzt in Den Haag gefasst (Symbolbild).

Lienen Rund vier Wochen nach einem tödlichen Messerangriff in Lienen hat die Polizei in den Niederlanden den Tatverdächtigen gefasst. Den deutschen Behörden seien die Umstände der Festnahme bislang nicht bekannt, heißt es in einer Mitteilung.

Rund vier Wochen nach einem tödlichen Messerangriff in Lienen im Kreis Steinfurt hat die Polizei in den Niederlanden den Tatverdächtigen gefasst. Laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft von Montag in Münster wurde der flüchtige 45-Jährige in Den Haag entdeckt. Die Staatsanwaltschaft hat die Auslieferung des Mannes beantragt.

Der tatverdächtige Syrer soll am 25. Mai 2022 einen 55-Jährigen am Bahnhof in Lienen aus bislang nicht bekannten Gründen erstochen haben. Zwischen den beiden Männern soll es in der Vergangenheit mehrmals zu Streit gekommen sein.

(toc/dpa)