Prozess in Köln Ein Lynchmord auf offener Straße

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Videos, die der Bruder des Opfers in einem sozialen Netzwerk hochgeladen hatte, Anlass für den Mord waren. In den Videos soll der Bruder die Familie von Halil H. beleidigt und bedroht haben. Dafür wollte Halils Familie offenbar Rache nehmen. „Der Bruder war aber nicht greifbar“, sagt der Staatsanwalt. Also geriet Jona K. ins Visier der Familie. Es soll Halil H. und den anderen um eine Machtdemonstration gegangen sein, so die Anklage. Am Tattag passten die Männer das Auto ab, einer von ihnen sprach zunächst mit Jona K., der offenbar nichts Böses ahnend die Scheibe runtergelassen hatte. „Er befürchtete nichts“, sagt der Staatsanwalt. Alles ging dann blitzschnell. Einer der Männer öffnete die Beifahrertür und zog den Autoschlüssel ab. Jona K. konnte nun weder die Scheibe hochlassen noch wegfahren. „Er war ihnen hilflos ausgeliefert“, heißt es in der Anklage. Mindestens 17 Mal wurde mit Messern auf ihn eingestochen, einer der Täter schlug mit einem Hammer zu. Sie ließen auch nicht von Jona K. ab, als der schon am Boden lag. Jona K. starb 18 Tage nach der Tat im Krankenhaus aufgrund multiplen Organversagens und schweren Gehirnverletzungen.