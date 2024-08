Tödliche Attacke Frau in Gelsenkirchen niedergestochen – Ex-Freund in U-Haft

Nach dem gewaltsamen Tod einer 36-jährigen Frau in Gelsenkirchen hat es eine Festnahme gegeben. Der ehemalige Partner der Getöteten sei einem Haftrichter vorgeführt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Am Mittwoch sei Haftbefehl gegen den 38-Jährigen erlassen worden, die Ermittlungen dauerten zunächst an.